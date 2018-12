TortolÃ¬, dalla Regione oltre mezzo milione per nuovi arredi nelle scuole

Il comune di Tortolì è risultato beneficiario di un importante finanziamento regionale di 555mila euro relativo al Piano straordinario di edilizia scolastica ”Iscol@ Asse II – Linea Arredi e attrezzature per la didattica” per la realizzazione del progetto curato dall’Assessorato ai Lavori Pubblici #laMIAIscol@Tortolì.

“Il progetto – si legge in una nota stampa dell’ente – nasce con l’obiettivo di realizzare i principi della moderna didattica, in cui i vari micro ambienti risultino flessibili, abitabili: uno spazio unico e integrato in grado di accogliere gli studenti con adeguati livelli di funzionalità, comfort e benessere per dar corso alle molteplici attività in cui saranno impegnati durante l’attività didattica. L’obiettivo di tutti gli interventi è la fornitura di arredi e attrezzature adatte alle diverse esigenze degli alunni. L’idea di base è quella di recuperare la fruibilità degli spazi e l’abbattimento delle barriere architettoniche, per garantire la libera fruizione a tutti. Accessibilità dunque ai giochi, agli arredi e alle attrezzature, con la conseguente eliminazione fisica degli ostacoli, il superamento della percezione di disabilità con uno spazio comune dove poter stare insieme per socializzare, giocare e chiacchierare e scoprire l’ambiente naturale”.

Nello specifico 125 mila euro saranno destinati agli arredi della scuola dell’infanzia e secondaria di I grado di via Monsignor Virgilio; 30 mila euro, alla scuola dell’Infanzia di via Frugoni; 70 mila euro, alla scuola Primaria via Pirastu; 100 mila euro, alla Primaria di viale Monsignor Virgilio; 50 mila euro, alla Primaria di via Antonio Segni; 10 mila euro, alla scuola dell’Infanzia di Piazza Caduti; 70 mila euro, alla scuola dell’Infanzia e Primaria di viale Europa; 40 mila euro, alla scuola dell’Infanzia di via Oristano; 60 mila euro, alla secondaria di I grado di via Fleming.

‘Questo importante finanziamento ci dà la possibilità di dare risposte alle tante richieste arrivate dal mondo scolastico – afferma l’assessore ai LLPP Fausto Mascia -. Il progetto la #laMIAIscol@Tortolì redatto con successo dagli uffici ci proietta in un mondo completamente nuovo e attuale di concepire la scuola’.

Per il Sindaco Cannas un obiettivo importante raggiunto grazie alla collaborazione tra Comune e Regione, che con il programma Iscol@ ha permesso di ricevere queste risorse che serviranno per migliorare i servizi destinati agli studenti e ai docenti.

Il comune di Tortolì è risultato, inoltre, beneficiario di un finanziamento immediato in relazione al piano triennale di edilizia scolastica 2018-2020 di 85 mila euro per i lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza della Scuola dell’Infanzia di via Oristano.

Ultima modifica: 11 dicembre 2018