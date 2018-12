Tortolì, cantano “Bella Ciao” al comizio di Salvini, lui condivide il video: “Vi propongo questo bel coretto”

Durante il recente comizio del ministro dell’Interno Matteo Salvini, a Tortolì, per l’inaugurazione della sede della Lega Ogliastra, avevano inscenato una protesta pacifica intonando la canzone partigiana Bella Ciao. Per questo motivo Marcella Lepori, avvocata, ex sindaca di Tortolì, e la sua collega Katia Cerulli, e un altra cittadina tortoliese Veronica Comida, erano state identificate da alcuni agenti in borghese. Il caso aveva suscitato l’ira del presidente del foro lanuseino Gianni Carrus e la solidarietà dell’Anpi Sardegna, finendo alla ribalta delle cronache nazionali.

Oggi il Ministro dell’Interno ha condiviso ironizzando il video con queste parole “Vi propongo questo bel coretto che mi hanno dedicato in Sardegna la settimana scorsa!

Loro sicuramente sabato prossimo a Roma non ci saranno!😅”

Sotto al post una pioggia di commenti, la maggior parte dei quali pesanti insulti contro le tre donne.

TORTOLÌ, IN TRE + 1 CANTANO "BELLA CIAO!" (22.11.2018) Vi propongo questo bel coretto che mi hanno dedicato in Sardegna la settimana scorsa!Loro sicuramente sabato prossimo a Roma non ci saranno!😅

