Cagliari: villette, torri e case low cost tra Cep e convento di San Giuseppe

Villette e torri tra Pirri e il Cep. Edilizia a libero mercato, ma anche agevolata (costi calmierati) e housing sociale. Una colata di decine di migliaia di metri cubi di cemento. E poi verde, parcheggi e uno spazio sportivo con area ristoro. Tutto nell’ambito del piano attuativo “Santu Nicolau” tra via Vesalio, via Ferraris e via Volta in un’area di circa 50 mila metri quadrati, accanto alla Tenuta San Giuseppe, appartenenti agli eredi Mannatzu e alla società Victory, promotori del piano che ieri ha avuto la luce verde della commissione comunale Urbanistica e che presto avrà anche il via libera del consiglio comunale.

In totale si tratta di volumi per 44 mila metri cubi in grado di accogliere quasi 450 persone.

Previsti 4 comparti: uno (edilizia privata a libero mercato) di villette a schiera unifamiliari su due piani realizzate sul modello delle vicine abitazioni di via Telesio, un secondo destinato a parcheggio e sistemazioni a verde, un terzo (accanto al Cep) con due fabbricati a torre destinata a edilizia residenziale e libero mercato (ma per i quali c’è anche l’opzione B che prevede l’housing sociale) e infine il comparto D (via Ferraris) dove è prevista la realizzazione di palazzi destinati a edilizia agevolata (torri di 4 piani).

Spazio anche a due parcheggi pubblici, orti di quartiere e uno spazio sportivo coperto di 200 mq per spogliatoi, deposito attrezzature e un’area ristoro.

