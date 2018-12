Torregrande, denuncia della Lipu: “Disboscamento nella pineta, giù gli alberi”

Pineta di Torregrande disboscata e area dietro le dune devastata. È la denuncia della Lipu di Oristano che attacca i lavori in corso nella storica pineta della celebre spiaggia oristanese.

“Nel corso di un sopralluogo presso Torregrande”, denuncia Gabriele Pinna portavoce Lipu Oristano in una lettera al sindaco della città, “abbiamo potuto accertare. La pulizia meccanica di un lungo tratto di spiaggia, la devastazione di un largo tratto retrodunale a sud della ex colonia marina e il disboscamento di lunghi tratti di filari di eucaliptus”.

Per quanto riguarda la pulizia meccanica “ci chiediamo se sia stata attuata una raccolta di rifiuti e di micro rifiuti prima di un rimescolamento della sabbia. Il quattro luglio con una mail indirizzata all’Assessore Licheri avevamo lamentato l’aratura della spiaggia in quanto anti-ecologica”.

Devastazione tratto retrodunale. “Nel corso dei lavori di “sfoltimento” della pineta i mezzi impegnati in questa operazione hanno devastato un largo tratto di vegetazione retrodunale.

Abbiamo più volte segnalato, anche a mezzo stampa, come tutte le specie animali e vegetali di spiagge e dune sono pesantemente minacciate dal calpestio incontrollato ma soprattutto dai veicoli che, del tutto illegalmente, percorrono queste aree formando reti fittissime di sentieri, fenomeno devastante per la vita delle dune. Si sottolinea come questo patrimonio possiede un alto valore economico per il turismo balneare ma anche per quello naturalistico. Adesso ci ritroviamo non veicoli ma grossi mezzi meccanici. Ma il Comune o la Forestale sovrintendono a questi lavori o almeno svolgono un azione di controllo?”

Disboscamento pineta. “L’azione in atto suscita molte perplessità. Sarebbe interessante sentire il parere di tecnici forestali. Purtroppo dobbiamo constatare ancora una volta la totale assenza anche di questa amministrazione comunale nella gestione di quell’autentico polmone verde di pregio naturalistico che è la zona costiera di Torregrande con il grande ecosistema spiaggia-duna-pineta. Dopo avere svenduto questo patrimonio della collettività l’amministrazione di Oristano sembra disinteressarsi completamente alla gestione di esso. Negli anni in cui abbiamo avuto qualche rapporto con il comune di Oristano abbiamo potuto accertare la scarsa sensibilità degli amministratori ma anche dei tecnici comunali. Il Comune di Oristano, e non l’Ivi, deve porsi l’obiettivo immediato della conservazione dell’intero sistema spiaggia–duna-pineta, la valorizzazione (intesa come occasione di uso sostenibile) ed il loro ripristino con azioni mirate. In tal senso oggi voler conservare e ripristinare l’intero ecosistema costiero significa necessariamente attuare un processo di gestione integrata che comporti l’adozione di linee di intervento organiche per la corretta pianificazione, gestione e “manutenzione sostenibile” del citato sistema spiaggia duna-pineta”.

en.ne.

Ultima modifica: 20 dicembre 2018