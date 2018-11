“Tornare a Cagliari da Milano per le vacanze di Natale? Con Alitalia zero posti dal 20 al 23 dicembre”

Rientrare a casa per le vacanze natalizie per un emigrato sardo a Milano? Un’odissea. Lo segnala un nostro lettore Roberto C. per l’Angolo dei Lettori: “Nessun volo dal 20 al 23 dicembre con Alitalia, date utili per poter rientrare a casa per un emigrato sardo che lavora a Milano. Si trovano solo prima o a partire dalla vigilia di Natale al costo di 74 euro”. Alla faccia della continuità territoriale verrebbe da dire. “Eppure mancano 40 giorni e già è tutto esaurito.Così ci si trova costretti a rinunciare a giornate di lavoro o spendere il doppio con Ryanair ma con costi decisamente più alti: 161 euro più il bagaglio. Altri scali come Torino e Genova sono sempre più cari oltre al disagio e le spese per raggiungere le località. Il punto è che per ora in quelle date si trova con altri scali e altre compagnie ma a prezzi fuori la continuità territoriale e disagi per raggiungere tali aeroporti.”

Ultima modifica: 14 novembre 2018