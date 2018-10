Tornano le foto dei ragni curiosi in Sardegna: a Villasalto spunta il coloratissimo ragno crociato. La bella foto di Nicola Cinus dal Gerrei: si tratta di un ragno innocuo per l’uomo, pericoloso solo per gli insetti. Si chiama Araneus diadematus. Le dimensioni del maschio vanno dai 5,5 mm ai 13 mm, mentre la femmina va dai 6,5 mm ai 20 mm. La colorazione va dal rosa al marrone, chiaro o scuro. Il suo nome deriva dal disegno a croce formato da macchie bianche visibile sul dorso, di colore biancastro, dovuto alla presenza di cellule riempite di guanina come sottoprodotto del metabolismo delle proteine.

Ultima modifica: 20 ottobre 2018