Torna il Bus n.1 nel Corso: una vittoria dei residenti, un inutile spot elettorale per il Sindaco e i suoi accompagnatori

Avremmo gradito esserci anche noi sul Bus n. 1 tornato, seppure parzialmente, sul tradizionale percorso del Corso Vittorio Emanuele perchè è una vittoria, parziale anche questa, dei residenti. Invece la prova con passeggeri a bordo e l’annuncio che il servizio verrà avviato mercoledì 12 settembre è stato solo uno spot elettorale per il

Sindaco ed i suoi accompagnatori. Giornalisti, solo pochi privilegiati e con dati forniti in maniera imprecisa: la fermata nel Corso all’altezza di Via Carloforte non è nuova, bensì è stata ripristinata la vecchia fermata e riattivato il quadro luminoso installato nel secolo scorso, quando il Bus n.1 percorreva tutto il Corso, da Piazza Yenne al Massimo. Certo, sarebbe stato uno spot più sincero anche per il CTM se a bordo fossero stati invitati alcuni storici residenti, di quelli che pagano il biglietto e l’abbonamento, a significare che il servizio è per i cittadini, non per gli amministratori che viaggiano in auto blu, o in bicicletta blu, quelle che avrebbero dovuto comprare, o meglio in auto propria che può parcheggiare dove vuole, anche in ZTL, in quanto munito di quei speciali pass che ” troneggiano” ben esposti sul cruscotto, quasi ad irridere nei confronti di chi non trova parcheggio o lo trova a stendo ma solo a pagamento.

Marcello Roberto Marchi

Ultima modifica: 11 settembre 2018