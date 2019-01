Topo d’auto arrestato in via Baylle: Ã¨ l’uomo che ha tentato il furto in un bar di via Sonnino

Nel corso della notte i carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Cagliari hanno arrestato per tentato furto aggravato un cagliaritano, pregiudicato, di 59 anni.

L’uomo, che già nel pomeriggio di ieri aveva tentato un furto presso il bar “Sweet Coffee” di via Sonnino (http://www.castedduonline.it/cagliari-ubriaco-bar-via-sonnino/), è stato notato dai militari mentre con arnesi da scasso in mano, ha aperto la portiera di una macchina parcheggiata in via Baylle, per poi rovistare all’interno.

Accortosi della presenza dei carabinieri, il 59enne ha tentato immediatamente la fuga ma è stato bloccato e trovato anche in possesso di un coltello di 15 cm. L’arma è stata sottoposta a sequestro insieme a vari strumenti di effrazione.

Il ladro, in evidente stato di alterazione psicofisica, è stato fatto visitare dai medici del 118 per poi essere trasferito in stato di arresto presso le camere di sicurezza del comando provinciale in attesa del rito direttissimo.

Ultima modifica: 9 gennaio 2019