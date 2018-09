Topi d’auto davanti allo stabilimento balneare della Polizia: tre arresti al Poetto

Furto sul lungomare Poetto, tre persone arrestate dalla polizia.

In arresto HAJOUBI Said, 20enne, e MORCHID Samir, 23enne, pregiudicato, entrambi del Marocco, e FRAU Nicholas, 18enne pregiudicato, per tentato furto aggravato in concorso. I tre sono stati anche denunciati per possesso ingiustificato di chiavi alterale o grimaldelli.

I tre giovani si aggiravano ieri mattina con fare sospetto tra le auto in sosta di fronte allo Stabilimento balneare della Polizia, nel lungomare¬†Poetto, quando sono stati notati da un poliziotto libero dal servizio. L’agente ha allertato subito i colleghi e ha chiesto l‚Äôinvio di un equipaggio della Squadra Volante per poter intervenire in sicurezza, e nel frattempo ha seguito a distanza i tre ragazzi che si sono diretti verso una Fiat Brava.

Pochi istanti dopo i due giovani stranieri hanno tentato di forzare la serratura anteriore mentre l’altro giovane controllava la strada, guardandosi ripetutamente intorno per avvisarli di eventuali presenze.

I tre si sono quindi allontanati perchè disturbati da alcuni passanti e si sono diretti in tutta fretta verso la fermata dell’autobus, dove sono stati bloccati dall’equipaggio della Squadra Volante.

La Fiat Brava è risultata forzata nel nottolino con uno spadino in ferro lasciato abbandonato vicino al mezzo.

Controllati e identificati sono stati accompagnati in Questura per gli atti di rito.

Nella mattinata odierna è previsto il processo con rito per direttissima.

Ultima modifica: 3 settembre 2018