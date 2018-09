Stava percorrendo via Giovenale a Monserrato quando all’improvviso si è vista passare di fronte un ratto. Lo racconta a Cagliari online un nostra lettrice inviando anche un video che ritrae il topo che “passeggia” tranquillamente in mezzo alla strada. “A distanza di poche ore ne ho incontrato un altro anche in via Ovidio. Questo capita spesso. Come mai, la disinfestazione non è efficace?” Si chiede la donna.

Ultima modifica: 18 settembre 2018