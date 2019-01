Tommy stringe felice il Trudino Froger, ritrovato in via Manno grazie alla bontÃ  delle cassiere

Tommy stringe felice il Trudino Froger, ritrovato in via Manno grazie alla bontà delle cassiere dopo l’appello della mamma di Casteddu Online. La buona notizia di oggi: ieri sera il bimbo di soli 21 mesi era tristissimo, insieme ai suoi genitori, per avere perso il suo orsacchiotto del cuore nella ressa dei saldi da Zara, un negozio di via Manno. Poi la grande gioia questa mattina, quando Froger è stato ritrovato nel reparto bambino per la gioia soprattutto della mamma Simona. E ora il piccolo dorme con Froger e anche col trudino di riserva…

Ultima modifica: 6 gennaio 2019