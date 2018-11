Tommy Emmanuel e Jerry Douglas, dall’Australia e Usa a Cagliari a ritmo di chitarra

di Paolo Rapeanu

Il musicista nato a Muswellbrook nel 1955, è noto soprattutto per la sua superlativa tecnica nel fingerstyle (tecnica usata per chitarra classica, folk ed elettrica che consiste nel toccare le corde direttamente con le dita, senza uso di utensili intermedi quali il plettro), che ha ridisegnato e ridefinito diventando un imprescindibile punto di riferimento per generazioni di appassionati in tutto il mondo.

Il concerto è una tappa del tour di presentazione della sua ultima fatica discografica, l’album Accomplice One, dato alle stampe lo scorso 19 gennaio per la CGP Sounds, lavoro al quale hanno partecipato illustri nomi della scena musicale mondiale, tra i quali Mark Knopfler, Jorma Kaukonen, Jake Shimambukuro, Rodney Cowell e Jerry Douglas, il più importante dobroista vivente, vincitore di ben 14 Grammy Awards, che proprio nella data isolana condividerà il palscoscenico con Emmanuel. Aprirà l’evento il chitarrista olbiese Marino De Rosas, tra i maggiori esponenti della chitarra classica sarda contemporanea, in procinto di pubblicare il suo nuovo album (previsto entro l’autunno), di recente tornato sulla scena con il primo singolo che lo anticipa, il brano Genna Silana, ascoltabile sulle maggiori piattaforme di musica in streaming on demand.

Ultima modifica: 10 novembre 2018