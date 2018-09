Mentre giace ancora nel fondo dell’oceano Atlantico a 4000 metri di profondità da quel tragico 14 aprile del 1912, i ricordi del Titanic, la nave da crociera ritenuta inaffondabile ma che invece a causa di un iceberg colò a picco uccidendo 1517 persone, vengono riportati alla luce e messi all’asta.

La nave, passa alla storia non solo per la grandiosità della costruzione, il lusso sfarzoso e i personaggi dell’ alta borghesia imbarcati ma per la storia che tutti noi conosciamo legati all’ iceberg, che lo fece affondare e per le scialuppe di salvataggio insufficienti. Ancora oggi ci si chiede se si potevano salvare più persone.

Con i suoi 269 metri di lunghezza la nave risulta essere la piu’ grande mai costruita, una flotta grandiosa. Dopo tre anni di duro lavoro il “solido” scafo varca il mare per non fare più ritorno con soli 20 scialuppe di salvataggio. Lusso insuperabile per il Titanic. Il biglietto per la cabina in prima classe costa 60 sterline oggi pari a 6 mila euro mentre la traversata dei passeggeri di terza classe (1343) costa 2 sterline l equivalente della paga di un manovale guadagnate in due settimane.

Non è ancora ai nastri di partenza l’asta delle reliquie e gia’ la curiosità intorno si fa sentire.

E’ stata fornita una cifra di partenza per le circa 5500 reliquie del Titanic ovvero 19,5 milioni di dollari. Entro il 18 ottobre arriverà l’udienza ufficiale per valutare e stabilire l’offerta più elevata da accettare.

https://www.youtube.com/watch?v=t1U6ICN422MEra il 1985 quando il relitto del transatlantico fu scoperto da Premier Exhibitions (società di Atlantia che fornisce memorabilia a mostre e tour itineranti in tutto il mondo), e fu proprio l’omonima società ad accaparrarsi le reliquie. Ora sotto il peso dei debiti Premier Exhibitions ha ottenuto nel 2016 l’adesione al “Chapter 11” (una procedura analoga all’amministrazione straordinaria, grazie alla quale può dare avvio alla compravendita.

Fonte: www.sintony.it

Ultima modifica: 21 settembre 2018