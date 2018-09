“Con la metà dei soldi dati a Tirrenia Grimaldi pronta a far viaggiare gratis i sardi”

“I sardi devono poter da subito viaggiare gratis nelle rotte di collegamento marittime tra l’isola e il continente. Da tempo sostengo che il contributo dello Stato alla Tirrenia sarebbe stato abbondantemente sufficiente per garantire la gratuità’ dei collegamenti tra la Sardegna e il resto della penisola. Ora che la proposta di gratuità per i sardi residenti e nativi, è stata autorevolmente avanzata dal gruppo Grimaldi, il ministero dei Trasporti non può più stare in silenzio”.

Cosi’ il leader di Unidos Mauro Pili su facebook, sottolineando come la proposta del Gruppo Grimaldi- che si dice pronto a far viaggiare tutti i sardi gratis se gli verrà data la metà dei 72 milioni di euro assicurati a Tirrenia dalla convenzione con lo Stato- sarebbe “rivoluzionaria”. Ora, attacca Pili, “bisogna immediatamente revocare la convenzione che regala di fatto 73 milioni di euro all’anno al gruppo Tirrenia-Moby senza alcun beneficio per la Sardegna. Il ministro dei Trasporti non può ignorare l’offerta di dimezzare il contributo e nel contempo avere la gratuità dei collegamenti via mare della Sardegna con il continente per tutti sardi residenti e nativi”.

La notizia dell’agenzia di stampa Dire pubblicata nella pagina facebook di Mauro Pili.

Ultima modifica: 19 settembre 2018