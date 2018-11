Tirocini in Sardegna, nuovo bando per i disoccupati con 30 e più anni: ecco i soldi e le regole

Assegnati all’Aspal, l’Agenzia Sarda per le Politiche attive del Lavoro, ulteriori 2,3 milioni di euro, da destinare a un nuovo bando per promuovere tirocini formativi in favore dei disoccupati con 30 e più anni. Lo stabilisce una delibera approvata ieri in Giunta, su proposta dell’assessora del Lavoro, Virginia Mura, che commenta così il provvedimento: “I funzionari dei Centri per l’Impiego stanno ricevendo molte richieste, sia dai datori di lavoro, sia dagli aspiranti tirocinanti. Si è reso necessario, dunque, finanziare una misura che favorisce l’accesso dei disoccupati al mercato del lavoro”.

“Il bando per gli over 30 sarà pubblicato entro la fine dell’anno, in contemporanea con l’avviso sui tirocini per giovani under 30, finanziato dalla nuova edizione di Garanzia Giovani”, conclude la titolare del Lavoro. “Siamo in attesa dell’ imminente via definitivo da parte dell’Agenzia Nazionale per le Politiche attive, ANPAL, e contiamo di far partire i tirocini a gennaio, sia per i giovani under 30 , sia per gli over 30”.