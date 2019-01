Teulada, morto l’anziano travolto ieri da un’auto pirata

E’ morto l’anziano travolto ieri pomeriggio da un’auto pirata a Teulada. Stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stato investito. Il pedone di 90 anni, è spirato oggi all’ospedale Sirai di Carbonia dove era stato ricoverato ieri in codice rosso, a causa delle ferite riportate. L’automobilista che l’ha travolto è fuggito senza prestare soccorso. In corso le indagini dei carabinieri per risalire all’identità del conducente. È accusato di omicidio stradale.

Ultima modifica: 5 gennaio 2019