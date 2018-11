Testimone dell’orrore della guerra, la pittrice Liliana Cano dona un’opera al Comune di Sassari

Il fuoco, che rappresenta la guerra, la battaglia, gli uomini che hanno combattuto e sono morti sul campo. Un’opera forte, emozionante. Così come emozionatissima era l’autrice, l’artista Liliana Cano che oggi ha consegnato il quadro al Comune in apertura del Consiglio. «È per noi un onore ricevere questa opera, ma ancora di più avere qui una donna che ha vissuto la dura esperienza della guerra e ha memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe e dell’esodo degli istriani, fiumani e dalmati» ha commentato il sindaco Nicola Sanna, che ha anche ricordato il sacrificio della Brigata Sassari durante le due guerre.

A novembre Liliana Cano era stata a Gorizia, sua città di origine, dove ha partecipato con l’assessora Alba Canu, alle celebrazioni per i cento anni della fine della Prima Guerra mondiale.

Ultima modifica: 30 novembre 2018