Test Hiv notturno? Si puÃ² fare giovedÃ¬ a Cagliari

Anche domani a Cagliari sarà disponibile il test rapido salivare per Hiv offerto dalla sede locale della Lila. “Per la prima volta si apre questo servizio a tarda sera – ha detto Brunella Mocci, coordinatrice nazionale Lila e presidente della sede cagliaritana. – La nostra proposta di testing si rivolge a tutte le persone che non possono fare un test in ospedale o che non vogliono fare in solitudine un test acquistato in farmacia con tutta la preoccupazione del caso”.

Secondo gli ultimi dati disponibili presentati alla conferenza ICAR 2018 del mese scorso a Roma, in Italia ci sono 15mila persone che non sanno di avere l’Hiv perché non conoscono le vie di trasmissione e non hanno mai fatto un test. Il servizio di testing offerto dalla Lila in giornate particolari a partire da novembre 2016 ha permesso a centinaia di persone di fare un test gratuito, anonimo, fuori da un setting ospedaliero e con operatori preparati.

“Più della metà degli utenti del nostro servizio non aveva mai fatto un test per Hiv nel corso della vita – ha spiegato Mocci – questo significa che il nostro servizio riesce, con non poche fatiche, a essere complementare all’offerta di test degli ospedali della Sardegna che fanno prelievi esclusivamente al mattino e che consegnano un esito dopo alcuni giorni di attesa”.

Il test salivare per Hiv offerto da Lila Cagliari richiede un periodo finestra di tre mesi e restituisce un esito dopo una ventina di minuti. L’associazione Lila si avvale uno staff multidisciplinare con tre medici, quattro counselor, due operatori dell’accoglienza e due supervisori.

Domani la sede di via Dante 16 accoglierà le persone che vogliono fare un test dalle 21 alle 23, senza bisogno di prenotazione.

Ultima modifica: 13 giugno 2018