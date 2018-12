“Terzo mondo Sinnai, ecco gli incivili che hanno scaricato di tutto nella notte di Natale”. Rifiuti, vecchie bambole, un letamaio per strada: esplode la protesta dei cittadini di Sinnai sui social, un paese intero che dice no al degrado. Le foto, pubblicate sul gruppo “Sinnai e dintorni”, diventano virali. In giro stando alle testimonianze ci sarebbe una banda di ragazzini scatenati per le vie del paese, che compiono atti vandalici e creano situazione di allarme per l’ordine pubblico. E poi, nascono situazioni di questo tipo…

