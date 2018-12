Terrore a Assemini, ladri armati in azione al “SuperPan” fuggono con 1500 euro

Rapina al “SuperPan” di via Carmine a Assemini. Una coppia di ladri, passamontagna in volto, sotto la minaccia di una pistola sono riusciti a farsi consegnare 1500 euro, prima di fuggire a tutto gas. A far scattare l’allarme √® stato un passante, che ha subito chiamato il 112. Sul posto √® arrivata un’auto dei carabinieri. Al momento della rapina il market era praticamente vuoto, c’erano solo una cassiera, un salumiere e una cliente.

I militari hanno già fatto scattare tutte le indagini del caso per risalire alla coppia di ladri.

Ultima modifica: 10 dicembre 2018