Terramaini, rubati i giochi a un bambino. La mamma: “Siete miserabili senza dignità”. La mamma lancia un disperato sfogo su Casteddu Online: “Mi chiamo Erica, ho 31 anni e sono mamma di un bambino di 28mesi che spesso (quasi quotidianamente) frequenta il Parco Terramaini.

Vorrei semplicemente chiedervi, se possibile, di pubblicare un messaggio contro chi frequenta il Parco per rubare i giochi ai bambini!!

Non è il primo episodio, ma l’ennesimo, quello avvenuto ieri intorno alle 15,20: mio marito si spostava per rincorrere il bambino e dopo meno di un secondo si sono ritrovati senza “moto” scatenando un pianto disperato in mio figlio, così pure è sparita una palla di un altro bambino, i giorni precedenti una bici e così via…..

Solo per richiamare l’attenzione a dei miserabili, inutili e senza dignità che rubano I GIOCHI A DEI BAMBINI INNOCENTI”.

Ultima modifica: 14 ottobre 2018