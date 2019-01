Tentato omicidio nella notte a Sassari, è caccia all’uomo.

Un 61enne, noto alle forze dell’ordine, è stato raggiunto e ferito da un colpo di pistola ad una gamba. L’uomo è stato subito soccorso e non è in pericolo di vita. Al momento dello sparo si trovava in un circolo privato in via Rosello.

L’aggressore si è subito dileguato. Sono in corso le ricerche da parte della Polizia.

Ultima modifica: 6 gennaio 2019