Tenta il furto nascondendosi con un lenzuolo: dipendente infedele in manette a Samassi

Samassi, dipendente infedele in manette.

I carabinieri della Stazione di Samassi, nel corso di un servizio mirato, hanno tratto in arresto per furto aggravato Enrico Murgioni, 37enne residente a Sanluri. L’uomo è stato fermato a seguito di un furto da lui perpetrato all’interno del mobilificio “Onnis & Matta” di Samassi del quale è dipendente. L’arrestato, per potersi introdurre all’interno dell’edificio, in orario di non apertura al pubblico, evitando di essere identificato dalle telecamere di videosorveglianza, ha utilizzato un lenzuolo con cui si è coperto parte del corpo e del viso.

La refurtiva è stata recuperata e immediatamente restituita ai legittimi proprietari.

L’Autorità Giudiziaria ha disposto il processo con rito direttissimo.

