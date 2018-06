Tenta di rubare uno scooter, 46enne in manette a Cagliari

Cagliari, un arresto per furto.

La Polizia di Stato ha arrestato Pierpaolo Ermatosi, 46enne cagliaritano pluripregiudicato, perché resosi responsabile di furto aggravato.

Nel pomeriggio di ieri diverse segnalazioni al 113 hanno indicato un uomo intento a manomettere il blocco dell’accensione di uno scooter parcheggiato in via Sant’Alenixedda.

L’intervento degli agenti delle Volanti è stato immediato. Al loro arrivo hanno subito individuato l’uomo, che era già riuscito a spostare lo scooter dall’aera del parcheggio, mentre si accingeva a metterlo in moto per allontanarsi in direzione di Piazza Giovanni XXIII.

Il ladro, riconosciuto dagli stessi operatori per i suoi numerosi precedenti di polizia, alla vista delle volanti ha gettato a terra una tenaglia, un martello, un cacciavite ed un coltello da cucina e dopo aver messo il cavalletto allo scooter, è stato bloccato dagli Agenti. I poliziotti hanno trovato, inoltre, ben occultati nella cintura dei pantaloni, uno spadino e un coltello a serramanico.

Sul posto è arrivato anche il proprietario, il quale dopo avere formalizzato la denuncia ha ripreso il possesso del mezzo.

L’Ermatosi è stato tratto in arresto per furto aggravato e su disposizione del P.M. di turno è stato condotto presso la sua abitazione dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Ultima modifica: 15 giugno 2018