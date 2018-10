Temporali nel Cagliaritano, la 195 finisce nuovamente sott’acqua: disagi per migliaia di automobilisti

La notte appena trascorsa non è stata “semplice” per la 195: per ben tre chilometri, infatti, i temporali hanno nuovamente allagato la strada. La conferma arriva dalla Protezione Civile, che parla di “allagamenti sulla Ss 195 dal chilometro 22 al chilometro 24”. Non solo: segnalati disagi e criticità anche su molti altri chilometri d’asfalto, tra “Assemini, Capoterra e Uta”. Ancora: allagamenti riscontrati anche a “Siniscola, causati dalle intense precipitazioni”. Una giornata da bollino “arancione” su Cagliaritano e Iglesiente.

E, per le prossime ore, “non si escludono criticità idrogeologiche” soprattutto “sul settore nord-orientale dell’Isola”.

Foto: il tratto di strada allagato una settimana fa.

