Temporali sulla Sardegna, le previsioni del meteorologo Antonio Mura:

“Temporali sono in atto sulle coste sud-occidentali e nord-orientali dell’Isola. Sono presenti piogge che localmente si dimostrano intense. Pur non essendoci fenomeni estremi in corso, le condizioni del bacino centro-occidentale del Mediterraneo sono critiche, avendo afflussi di masse d’aria di origine notevolmente diversa, con la possibilità di innesco di fenomeni importanti”.

Ultima modifica: 17 novembre 2018