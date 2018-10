Temporale intenso tra Pula, Sarroch e Villa San Pietro: nubifragi in movimento verso nord. Questa la situazione nella notte, con l’allerta arancione confermata per tutta la giornata nel Cagliaritano. Tuoni e fulmini anche su Cagliari, mentre sale l’attenzione sui corsi d’acqua.  “Sono state attivate tutte le misure di prevenzione previste per la cittĂ di Cagliari e per la MunicipalitĂ di Pirri”, ha scritto nella propria pagina Facebook il sindaco Zedda.

Ultima modifica: 16 ottobre 2018