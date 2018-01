Templari e Cavalieri di Malta, se ne parla in un convegno a Palazzo Siotto

Sabato 20 gennaio alle 17 la Sala dei Ritratti di Palazzo Siotto, in via dei Genovesi 114 a Cagliari, ospiterà il convegno sul tema “Gli Ordini monastico-cavallereschi dal Medioevo all’Età moderna”, organizzato dalla Fondazione di ricerca “Giuseppe Siotto”.

Le relazioni verteranno principalmente sull’Ordine dei Templari e sull’Ordine degli Ospitalieri (oggi Cavalieri di Malta), sulla loro ascesa al tempo delle Crociate, le vicende in Europa e in Terrasanta, i loro diversi destini in epoca moderna e contemporanea. Particolare risalto sarà dato alla presenza templare e giovannita in Sardegna alla luce degli esiti delle ricerche più recenti.Altrettanta attenzione sarà rivolta all’attività del Sovrano Militare Ordine di Malta in Europa e nel mondo in epoca contemporanea.

Relatori e programma dei lavori:

Introduzione e saluti – prof. ing. Michele Pintus

“Templari, ascesa, apogeo e declino dei cavalieri rossocrociati” – dott. Fabio Marcello

“L’Ordine di Malta in Sardegna in età moderna” – dott. ing. Massimo Rassu

“I rapporti tra la popolazione e l’Ordine di Malta in Sardegna nei documenti archivistici” – prof. dott. Emanuele Melis Frongia

“Il Sovrano Militare Ordine di Malta in età moderna e contemporanea” – dott. cav. Stefano Oddini Carboni