Tempesta di grandine su Roma, centinaia di sardi bloccati nella notte a Fiumicino e Ciampino. Ecco le foto in diretta dall’aeroporto di Roma scattate dai passeggeri in attesa e spedite a Casteddu Online: tantissimi i cagliaritani in attesa. “Nessuno sa dirci nulla, non abbiamo notizie”, racconta Daniela Medda da Ciampino. Situazione analoga a Fiumicino: i voli sono stati tutti fermati e ritardati per l’incredibile ondata di maltempo che ha allagato intere strade della capitale. “Eravamo in fila per l’imbarco quando hanno bloccato tutto- raccontano i passeggeri- nel frattempo è arrivata una vera e propria bufera di grandine, tuoni e fulmini. Ancora non sappiamo se partiremo stanotte o dovremo dormire in aeroporto”.

Ultima modifica: 21 ottobre 2018