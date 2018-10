Tempesta di fulmini su Elmas, quattro voli in attesa sui cieli di Cagliari: girotondo prima dell’atterraggio

Tempesta di fulmini ora su Elmas, quattro voli in attesa sui cieli di Cagliari: girotondo prima dell’atterraggio. Al momento c’è un forte nubifragio che si sta abbattendo proprio nella zona vicina all’aeroporto: in attesa sui cieli ci sono il Bologna-Cagliari, il Pisa-Cagliari di Ryanair, il Milano-Cagliari di Alitalia e il Cologne-Cagliari di Eurowings che viaggia con oltre un’ora di ritardo. Gli aerei stanno girando attorno allo scalo in attesa che la tempesta si plachi e arrivi dalla torre di controllo il via libera per l’atterraggio sulla pista cagliaritana. Sono previsti notevoli ritardi negli arrivi. Nel frattempo un violento acquazzone sta allagando la vicina Assemini.

Ultima modifica: 10 ottobre 2018