Tempesta di fulmini su Elmas, cancellati i voli in arrivo da Bergamo e Colonia e quello in partenza per Cracovia nella notte: il VIDEO del temporale mandato da un nostro lettore: “Ripresa fatta dal sesto piano di un palazzo in Viale Sant’Avendrace, quelle che si vedono sono le saline adiacenti alla pista dell’aeroporto, che invece sta sulla destra del filmato”. La Sogaer intanto dal suo sito ha ufficializzato la cancellazione dei due voli che dovevano atterrare questa notte. In ritardo ma regolari gli altri atterraggi.

Ultima modifica: 10 ottobre 2018