Una tempesta di fulmini su Cagliari e hinterland, per oltre un’ora: l’autunno irrompe in Sardegna. Intorno alle 22 si è scatenato il diluvio, preceduto da tuoni fortissimi e da fulmini spettacolari che erano ben visibili da via Roma e da tantissimi punti della città, che a tarda sera è finita allagata. Il temporale è stato ripreso in diretta sulla pagina Fb di Casteddu Online. Tantissime le foto e i video spediti dai nostri lettori: guardate il VIDEO del temporale cagliaritano ripreso da un nostro lettore a Decimomannu. La foto invece è di Andrew Cara. L’allerta gialla della Protezione Civile è intanto confermata da mezzanotte alle 18, ma il temporale è arrivato prima.

Ultima modifica: 18 settembre 2018