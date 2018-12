Teatro per Famiglie nel segno di Charles Dickens, ad Assemini stasera va in scena Christmas Carol

Un Canto di Natale per la redenzione della propria anima: sabato 29 dicembre alle 20 al Teatro Centro Giovani di Assemini va in scena “Christmas Carol” di Charles Dickens nella versione dei TALENTI STRAVAGANTI, una moderna fiaba pensata per grandi e piccini organizzata dal TALENTI STRAVAGANTI

Una poetica e coinvolgente “CON MUSICHE CANTATE DAL VIVO” a misura di giovanissimi (e non solo) affidata alle voci di Matteo Siddi e Roberta Gaviano e alla superba recitazione di Fabrizio Congia, Margherita Delitala e Alessandro Concas (che hanno curato anche l’adattamento del testo, dalla riduzione teatrale diCharles Dickens) per riscoprire il significato della festa e il valore del ricordo, insieme al gusto per la meraviglia!

Una storia fantastica che mette l’accento sulle contraddizioni e i paradossi della società contemporanea, dove il contrasto fra povertà e ricchezza si fa più stridente proprio alla vigilia del Natale: una inedito Scrooge non solo avaro, ma anche rabbioso, con un complesso rapporto col padre, che viene graziato dal suo unico amico, morto ormai da 7 anni. Marley, fantasma pentito di come ha condotto la propria vita, decide di fare dono a Scrooge della visita di 3 Spiriti. Il primo un fantastico folletto, e la seconda , una mamma natale sopra le righe e molto libertina. Avaro ed egoista Scrooge nega il suo cuore e i doni anche alla sua amata nipote, povera e incinta, che comunque vorrebbe invitarlo per il pranzo in famiglia. Il rito gioioso della scoperta e del condividere qualcosa insieme, accompagnato dalle melodie dei più grandi artisti. Enfatizza la differenza fra famiglie abbienti e povere, costrette a confrontarsi con l’ingiustizia e le differenze di classe e di censo

Una verità amara da sopportare Ebenezer, che decide infine di redimersi e cambiare vita. Un’occasione per affrontare con la leggerezza e il garbo della scrittura del grande autore di libri per l’infanzia temi importanti come l’amicizia e la solidarietà… e per provare a immaginare un futuro migliore.

Ultima modifica: 29 dicembre 2018