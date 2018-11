Teatro Lirico, ultimo appuntamento della Stagione concertistica 2018

La Stagione concertistica 2018 del Teatro Lirico di Cagliari si conclude, venerdì 9 novembre alle 20.30 (turno A) e sabato 10 novembre alle 19 (turno B), con il quindicesimo e ultimo appuntamento che prevede l’esibizione di entrambi i complessi artistici stabili, Orchestra e Coro del Teatro Lirico, diretti da Donato Renzetti. Nel ruolo di baritono solista si esibisce Nicola Ebau. Il maestro del coro è Donato Sivo.

 

Il programma musicale¬†delle due serate¬†prevede¬†l‚Äôesecuzione di:¬†Sesta Sinfonia in si minore ‚ÄúPatetica‚ÄĚ op. 74 di¬†P√ętr Il‚Äôińć ńĆajkovskij;¬†Fantasia on Christmas Carols per baritono, coro e orchestra di¬†Ralph Waughan Williams;¬†L‚Äôoiseau de feu: suite dal balletto di¬†Igor Stravinskij.

Ultima modifica: 7 novembre 2018