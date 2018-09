Teatro Lirico, GÃ©rardÂ Korsten dirigeÂ il monumentaleÂ Stabat Mater di Rossini

La Stagione concertistica 2018 del Teatro Lirico di Cagliari prosegue, dopo la pausa estiva, venerdì 14 settembre alle 20.30 (turno A) e sabato 15 settembre alle 19 (turno B), con il decimo appuntamento che prevede l’esibizione di entrambi i complessi artistici stabili, Orchestra e Coro del Teatro Lirico, diretti da Gérard Korsten, apprezzata presenza nelle stagioni musicali cagliaritane. Nel ruolo di solisti si esibiscono: Eva Mei (soprano), Na’ama Goldman (mezzosoprano), Giorgio Misseri (tenore), Alessandro Abis (basso). Il maestro del coro è Donato Sivo.

Il programma musicale delle due serate prevede, in occasione dell’anniversario per i 150 anni dalla scomparsa del compositore, l’esecuzione del monumentale Stabat Mater per soli, coro e orchestra, capolavoro liturgico di Gioachino Rossini (Pesaro, 1792 – Parigi, 1868) che, alla sua prima esecuzione a Parigi nel 1842, vide fra i solisti il tenore cagliaritano Giovanni Matteo De Candia, in arte Mario.

Ultima modifica: 11 settembre 2018