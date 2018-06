Teatro La Vetreria di Pirri: riflettori accesi per Shukran Show, spettacolo di danze etniche

I colori e la magia delle danze etniche saranno di scena questo mercoledì, 13 giugno, al Teatro La Vetreria di Pirri (CA), dove alle 21 è atteso lo Shukran Show, spettacolo a cura della Scuola Afrodanza di Donatella Padiglione e Carly.

Le allieve della scuola porteranno in scena diversi stili provenienti dai quattro angoli del mondo: l’energia della danza africana con le percussioni dal vivo dei Guney Africa, i colori della danza folk del Marocco, le suggestioni seducenti della danza orientale tradizionale e moderna, l’allegria dello stile Bollywood e i ritmi delle danze polinesiane.

Ospiti di punta dell’evento, presentato da Angelica Lai, due grandi artisti di fama internazionale: prima a entrare in scena la coreografa e insegnante di origine araba (ma di casa a Brescia), Samara, prima insegnante dello stile di Samia Gamal, dello stile raqs sharqi, del folklore arabo e assistente della famosa Raqia Hassan, famosa per la sua grazia e perfezione tecnico artistica, e per la capacità interpretativa, che la rendono capaci di trasmettere la bellezza e la cultura della sua terra. A Seguire, lo stile intrigante, passionale e dinamico di Rachid Alexander Raqs, uno dei più ricercati danzatori del ventre maschili: nato nei Caraibi ma affascinato dalla danza orientale, ha studiato fin da piccolo con Zareefa al Noor e con grandi maestri al MEDE – Middle Eastern Dance Exchange di Miami. Attualmente di base in Olanda, ha all’attivo esibizioni in festival di danza di tutto il mondo e numerosi premi e riconoscimenti.

Negli spazi della Vetreria sarà poi allestito un colorato bazar di abiti e accessori indiani e africani, rispettivamente a cura di Raman Singh Indiani e di Dior Ndaw Thiam.

Shukran Show è realizzato col patrocinio dell’Associazione Donne al Traguardo di Cagliari di Silvana Migoni, in prima linea contro la violenza sulle donne.

I biglietti, con posti numerati, costano 14 euro e si possono ancora acquistare presso le sedi della Scuola Afrodanza (Via San Giovanni n° 379 e Via Molise n°2 a Cagliari) aperte dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 21; per informazioni e ritiro biglietti 070400226 / 368 7482965.

Ultima modifica: 11 giugno 2018