Taser alla municipale, commercianti divisi a Cagliari: “E’ utilissimo”. “No. Basta un po’ di polizia in più”

Taser alla municipale: la vera novità del decreto sicurezza approvato oggi al Senato non conquista tutto il mondo del commercio cittadino. Le associazioni di categoria si dividono sul provvedimento che potrebbe diventare realtà anche nel capoluogo.

“E’ un modo per evitare le aggressioni ai danni della polizia municipale che potrebbero così essere incoraggiati a rafforzare i controlli”, spiega Emanuele Garzia, dirigente vicario di Confcommercio, “mentre il daspo cittadino per i parcheggiatori abusivi è la misura ideale. Oltre alle nuove apparecchiature per il pagamento della sosta”.

Scettica invece Confesercenti: “Per il nostro territorio, dove non vi sono continui ed evidenti fatti “criminali”, mi sembra un po’ un’esagerazione”, spiega Davide Marcello, “basterebbe probabilmente un aumento “visivo” delle presenze delle forze dell’ordine per mantenere basso il livello di rischio”.

Ultima modifica: 7 novembre 2018