Tar su sale gioco a Cagliari: “Ok a limiti di orario ma non a distanze minime”

Ok a limiti orari per sale e apparecchi da gioco a Cagliari, ma no al distanziometro: ovvero la distanza da certi luoghi come scuole o chiese. Lo ha deciso il Tar Sardegna a seguito dell’ordinanza del sindaco Massimo Zedda che aveva introdotto nel maggio 2017 alcune restrizioni per le sale gioco e relativo uso di slot machine e video poker.¬† Si limitavano dunque gli orari dalle 9 alle 12 e dalle 18 alle 23 e la distanza di almeno 500 metri dai luoghi sensibili. Secondo quanto riporta Agipronews i giudici del tribunale amministrativo della Sardegna, “hanno accolto in parte il ricorso presentato da alcune societ√† di giochi e¬† della federazione italiana tabacchi confermando la legittimit√† degli orari basata su un’adeguata istruttoria sul gioco problematico ma non sulla distruzione nel territorio per incompetenza sindacale”. Le disposizioni sulle distanze minime sono state cos√¨ annullate.

Ultima modifica: 3 novembre 2018