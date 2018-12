Tanti i cani scappati dopo i botti di Natale: sos per trovare Charlie, scomparso a Monastir. Ecco l’appello rivolto alla nostra rubrica Zampa Sarda Online: “Sono Micaela e per conto di un’amica cerco Charlie che è scappato da Monastir zona via Firenze angolo viale Europa questo pomeriggio 25 dicembre 2018. La sua padroncina non si da pace… aiutatemi a ritrovarla!!”. Chi lo vedesse può chiamare Stefania al 3491217760.

Ultima modifica: 25 dicembre 2018