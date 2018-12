Tanti auguri…a chi il Natale lo trascorre con indosso una divisa

Tanti auguri di Natale a chi oggi…. Come tanti altri giorni di festa….Li passa indossando una divisa…..

Quando sei piccolo non capisci perch√© a casa manchi una mamma o un pap√†…. Non capisci perch√© mentre tutti stanno seduti a tavola proprio lui/lei manchi…

Perché va via?

Perch√© lavori mamma o pap√†… √ą notte…. √ą natale….. √ą festa…..

Forse non mi vuoi bene?

Chiss√† cosa pensa un pap√† o una mamma….

Che pur amando la propria famiglia deve salutarli e andare via….

Non esiste festa per loro…. Non esistono ricorrenze…. esiste una divisa e quella divisa viene prima di tutto…. Ma non per questo non amano i propri figli…. o i propri compagni/e….

Hanno fatto una scelta…. Hanno un lavoro che li porta a rinunciare a tanti momenti….

Speriamo che quel telefono non suoni mai… Ma se suona… Un padre/madre… Un marito/una moglie…. Un compagno/compagna arriveranno alla porta di chi ha chiamato…. Perch√© loro sono l√†….

Una figlia di sanitari…..

Auguri a tutti…

Ultima modifica: 25 dicembre 2018