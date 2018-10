Tamponamento sull’Asse mediano, ferita una donna: traffico in tilt per ore

Incidente stradale questa mattina sull’asse mediano.

Una Toyota guidata da un 70enne proveniente dalla 131 e diretta verso il Poetto, arrivata in prossimità di via Peretti ha tamponato una Citroen C3 condotta da una donna di 45 anni.

La conducente √® stata soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata all’ospedale SS Trinit√† in codice giallo.

Il traffico ha subito rallentamenti per diverso tempo. Al momento la viabilità è tornata alla normalità.

Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi.

Ultima modifica: 5 ottobre 2018