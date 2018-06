Monserrato, tamponamento a catena sulla 554: coinvolte 4 auto, illeso bimbo di un anno

Tamponamento a catena sulla 554, all’altezza di Monserrato, attorno alle 16. Coinvolte quattro auto. Ci sono diversi feriti tra cui un bambino di un anno insieme alle madre, che secondo le prime notizie, sarebbe rimasto illeso. E’ stato trasportato all’ospedale per accertamenti. Non √® ancora chiara la dinamica dell’incidente. Sul posto sta operando la polizia stradale per i rilievi e il 118 con 4 ambulanze.

Grossi disagi al traffico. (notizia in aggiornamento)

Foto di Alessandro Argiolas

Ultima modifica: 12 giugno 2018