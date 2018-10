Tra due settimane sarà attivo il primo baby parking dell’Università di Cagliari, situato nell’attuale Stanza Rosa della facoltà di Studi umanistici a Sa Duchessa. L’Ateneo ha già individuato la società che gestirà l’accoglienza dei piccoli, assicurandola in alcune fasce orarie che corrisponderanno alla maggiore richiesta da parte degli studenti, che avranno la priorità assoluta nella fruizione del servizio. Già arrivati anche gli arredi, ovviamente tutti in tema “baby”. Un nuovo servizio, quello offerto dall’Università, dedicato non solo a chi studia e, contemporaneamente, è già genitore.

Spazio anche ai figli di dottorandi e dottorande, specializzandi e specializzande, assegnisti e assegniste, docenti, ricercatori e ricercatrici, e al personale. I locali potranno ospitare fino a 8 bambini per volta, secondo articolazioni, turni e disponibilità che saranno predisposte da chi gestirà il baby parking. Molto soddisfatta Maria Del Zompo, rettore dell’Ateneo: “Mamme e papà studenti e ricercatori potranno seguire tutte le lezioni in tranquillità. È il preludio a un’altra novità, che spero sia realtà per l’anno pro, ovvero il primo asilo nido”.

Ultima modifica: 10 ottobre 2018