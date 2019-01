Susanna Puddu nuova direttrice commerciale di Casteddu Online: “Nel segno dell’innovazione per un nuovo grande progetto sul digitale”

Susanna Puddu è la nuova direttrice commerciale di Casteddu Online-Cagliari Online: con 18 anni di esperienza alle spalle nel settore, ha accettato con entusiasmo questa nuova sfida nel segno dell’innovazione per centrare nuovi importanti progetti di sviluppo del nostro giornale. Ha lavorato negli ultimi anni alla Manzoni, una delle più grandi concessionarie nazionali per La Nuova Sardegna, acquisendo grandissima esperienza nel mondo del digitale. Prima ancora aveva contribuito con la sua professionalità riconosciuta da tutti gli editori alla nascita e alla crescita del Giornale di Sardegna di Nichi Grauso, poi trasformatosi in Epolis, che diventò negli anni tra il 2005 e il 2010 il quotidiano più diffuso in Italia con ben 19 edizioni. Origine ogliastrina con un bagaglio di grandi esperienze, ora questo nuovo incarico che la società editrice di Casteddu Online le ha conferito con grande entusiasmo per la sua dinamicità, la sua determinazione, le sue grandi qualità in un settore strategico per un quotidiano libero, senza interessi diversi da quelli dei lettori. Con Susanna Puddu Casteddu Online crescerà con nuove importanti iniziative che saranno presentate nelle prossime settimane e una nuova sede della redazione nel centro di Cagliari da febbraio: “Punteremo molto sull’innovazione nella pubblicità digitale- spiega la nuova direttrice commerciale- con me ci sarà una squadra di agenti che opereranno non solo a Cagliari ma in tutta la Città Metropolitana. Il nostro progetto editoriale e commerciale è però anche sviluppare quello che è diventato il quotidiano online più letto in Sardegna, con una media di 120mila lettori unici al giorno e 260 mila visualizzazioni giornaliere. Vogliamo infatti estendere la nostra rete commerciale anche nelle altre province sarde, a cominciare da Oristano per raggiungere tutta l’isola e consentire ai nostri sponsor di avere una vetrina importante”. Tra le tante nuove iniziative commerciali, ce n’è una che farà particolare piacere agli investitori: “Grazie all’accordo con un importante tour operator metteremo a disposizione dei viaggi premio per i migliori clienti della pubblicità di Casteddu Online. Per noi è importante dare il miglior servizio possibile al cliente/sponsor e assisterlo nel tempo offrendo le migliori possibilità per promuovere la sua attività: dunque ci saranno anche degli incentivi che ci farà piacere proporre alle aziende che già investono e investiranno in futuro sul nostro giornale”. Buon lavoro dunque a Susanna Puddu e alla sua squadra, e grazie a tutti i lettori che ogni giorno ci seguono e a tutte le aziende che contribuiscono alla crescita del “giornale libero della gente sarda”, dove in primo piano c’è sempre la voce del cittadino.

