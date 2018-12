Suppletive a Cagliari, c’è anche il M5S: Caschili riammesso

Alle suppletive di Cagliari del 20 gennaio prossimo ci sarà anche il candidato del Movimento 5 Stelle. La Cassazione questo pomeriggio ha ribaltato il pronunciamento della Corte d’Appello che aveva escluso Luca Caschili dalla competizione per irregolarità nella documentazione presentata all’Ufficio elettorale.

Via libera dunque a Caschili, che, per la corsa al seggio di Montecitorio libero dopo le dimissioni del velista Andrea Mura M5S (dimesso dopo le polemiche sull’assenteismo ai lavori parlamentari), sfiderà Daniela Noli (centrodestra), Andrea Frailis (centrosinistra) e Enrico Balletto (Casa Pound). Domani presso la Corte d’Appello ci sarà l’estrazione per il posizionamento dei simboli sulla scheda elettorale.

Ultima modifica: 21 dicembre 2018