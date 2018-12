Sulley Ã¨ uscito dal coma e sorride, sospiro di sollievo per il calciatore ricoverato a Cagliari

Sulley Sambou è uscito dal coma, il calciatore senegalese in forza al Samassi sta meglio ed è sorridente. A fine novembre era rimasto intossicato dai fumi di un braciere ed era stato ricoverato, in coma, all’ospedale Marino. La gioia e la felicità dei suoi tanti amici è davvero tanta. Giuseppe Pili, presidente dell’Aritzo Calcio, lo conosce benissimo: “Da quattro anni, sono stato io a fargli dare i primi calci a un pallone qui in Italia, per me è come un fratello, anche ieri sono andato a trovarlo all’ospedale”.

“Per me Sulley è come un fratello, mi ha detto che si sente fortunato a essere sopravvissuto e che non vede l’ora di riabbracciare tutti i suoi amici. Il piccolo Mattia di quattro anni, un suo tifoso del gruppo ‘Piccoli Amici’, gli ha donato un bel disegno. Appena uscirà dal Marino porterò Sulley ad Aritzo per fargli salutare le tante persone che lo aspettano”.

Ultima modifica: 14 dicembre 2018