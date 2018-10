L’Anas informa che in seguito alla chiusura della statale 195 dal km. 0,000 al km. 11,000 il traffico automobilistico diretto a Pula viene deviato sulla 130 in direzione Carbonia per proseguire sulla statale 293 da Siliqua verso Giba e rientro sulla 195 in direzione Teulada e Pula. Percorso inverso in direzione Cagliari.

Ultima modifica: 10 ottobre 2018