Sulcitana, lavori conclusi entro lunedì prossimo. Tutte le strade alternative per auto e camion

Questo il percorso provvisorio alternativo alla SS 195 tra Cagliari, Capoterra e Sarroch che sarà obbligatorio sino al ripristino della Sulcitana previsto per lunedì prossimo.

Da Cagliari, dopo il ponte della Scafa, si imbocca la quattro corsie della SS 195 Sulcitana fino alla rotatoria in prossimità del pontile dell’ex Rumianca. Si svolta poi a destra nella consortile Cacip per Macchiareddu.

AUTOVEICOLI. Le automobili svolteranno a sinistra davanti all’impianto Tecnocasic e proseguiranno fino al ponte sul rio Santa Lucia, da là poi si prosegue fino alla strada provinciale 91 verso tutte le direzioni.

MEZZI PESANTI. I mezzi pesanti diretti a Sarroch dovranno invece proseguire dritti lungo la strada consortile per immettersi poi a destra nella strada provinciale 1. All’intersezione con la strada Contivecchi, si svolterà a sinistra in direzione Assemini per arrivare poi alla strada provinciale 2 e da là proseguire verso la statale 293 verso Giba, per poi tornare sulla 195 in direzione Teulada e Pula.

L’Anas intanto comunica che è stata ripristinata la circolazione in entrambe le direzioni sul tratto della strada statale 195 “Sulcitana” tra l’ingresso di Cagliari (ponte della Scafa) e la rotatoria di Macchiareddu (km 8,900) chiuso ieri a seguito delle fortissime precipitazioni che hanno colpito la Sardegna. Il traffico rimane tuttavia interdetto per i mezzi pesanti ad eccezione di quelli diretti al porto canale ed alla zona industriale di Macchiareddu. Contestualmente è stata riaperta la traffico anche la strada statale 195 RACC, nel territorio comunale di Cagliari.

Permane la chiusura del tratto successivo della statale 195, dove sono in corso, dalle prime ore di questa mattina, i lavori della ditta di manutenzione incaricata dall’Anas sulla strada statale 195 “Sulcitana”, per l’esecuzione degli interventi urgenti di ripristino della sede stradale e della viabilità nei punti dove si è verificato il cedimento dei rilevati di avvicinamento a tre opere idrauliche al km 8,900, al km 9,300 e al km 10,100 della strada statale, nel territorio comunale di Capoterra.

Uomini e mezzi Anas sono inoltre impegnati per la gestione della viabilità lungo un tratto della strada statale 125 Var Orientale Sarda, dal km. 42,100 al km. 44,420, a causa di una smottamento della pendice in prossimità dell’ingresso sud della galleria Arexini. Chiuso anche un tratto della statale 390 “di Barisardo”, dal km 2,000 al km 8,200, a causa di allagamenti. Sempre per allagamenti è chiusa la rampa di collegamento della statale 195 Racc alla statale 554.

