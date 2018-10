Sulcitana ko: questo il percorso provvisorio alternativo alla SS 195 tra Cagliari, Capoterra e Sarroch

Questo il percorso provvisorio alternativo alla SS 195 tra Cagliari, Capoterra e Sarroch che sarà obbligatorio sino al ripristino della Sulcitana previsto per lunedì prossimo.

Da Cagliari, dopo il ponte della Scafa, si imbocca la quattro corsie della SS 195 Sulcitana fino alla rotatoria in prossimità del pontile dell’ex Rumianca. Si svolta poi a destra nella consortile Cacip per Macchiareddu.

AUTOVEICOLI. Le automobili svolteranno a sinistra davanti all’impianto Tecnocasic e proseguiranno fino al ponte sul rio Santa Lucia, da là poi si prosegue fino alla strada provinciale 91 verso tutte le direzioni.

MEZZI PESANTI. I mezzi pesanti diretti a Sarroch dovranno invece proseguire dritti lungo la strada consortile per immettersi poi a destra nella strada provinciale 1. All’intersezione con la strada Contivecchi, si svolterà a sinistra in direzione Assemini per arrivare poi alla strada provinciale 2 e da là proseguire verso la statale 293 verso Giba, per poi tornare sulla 195 in direzione Teulada e Pula.

Ultima modifica: 11 ottobre 2018