Sulcitana impressionante: cosÃ¬ la statale 195 si Ã¨ spezzata come il burro, isolando quasi 60mila abitanti e la Saras

Sulcitana impressionante: così la statale dei ritardi si è spezzata come il burro, isolando quasi 60mila abitanti e la Saras. Una situazione assurda, come vedete dalle foto scattate dall’elicottero. Una voragine accanto al pontile di Macchiareddu, un’altra a Maramura, e a neanche cento metri sempre a Capoterra un altro lembo di asfalto che si è sgretolato totalmente. Parliamo dell’unica strada che collega Cagliari con Capoterra, Sarroch, Pula e Villa San Pietro, il capoluogo con la raffineria più grande del Mediterraneo. Quanto ci vorrà per ripararla? Cosa sarebbe accaduto se miracolosamente non fosse stata chiusa in tempo? Intanto l’iter della nuova Sulcitana a quattro corsie va avanti da 21 anni, e la strada in costruzione non è ancora pronta.

Ultima modifica: 11 ottobre 2018